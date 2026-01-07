Беженка рассказала, что боевик ВСУ грозил расстрелять за русский язык

Военный ВСУ угрожал застрелить беженку из поселка Ставки Краснолиманского района ДНР за разговоры на русском языке, хотя его сослуживец был русскоязычным. Об этом женщина рассказала в беседе с агентством РИА Новости.
По словам беженки, украинский боевик был недоволен тем, что она разговаривает не на украинском языке.
«Я, короче, ее сейчас застрелю», — пригрозил военный ВСУ в беседе с напарником.
На это сослуживец напомнил украинцу, что тоже говорит только по-русски.
«Первый боевик говорит: “Так что, ты и меня застрелишь?” А второй: “Ты — это другой разговор”, — привела беженка диалог солдат ВСУ.
Она добавила, что после того случая украинские боевики больше ей не угрожали.
