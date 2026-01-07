Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженка рассказала, что боевик ВСУ грозил расстрелять за русский язык

Боевик ВСУ угрожал беженке из поселка Ставки в ДНР расстрелом за разговоры на русском.

Источник: Аргументы и факты

Военный ВСУ угрожал застрелить беженку из поселка Ставки Краснолиманского района ДНР за разговоры на русском языке, хотя его сослуживец был русскоязычным. Об этом женщина рассказала в беседе с агентством РИА Новости.

По словам беженки, украинский боевик был недоволен тем, что она разговаривает не на украинском языке.

«Я, короче, ее сейчас застрелю», — пригрозил военный ВСУ в беседе с напарником.

На это сослуживец напомнил украинцу, что тоже говорит только по-русски.

«Первый боевик говорит: “Так что, ты и меня застрелишь?” А второй: “Ты — это другой разговор”, — привела беженка диалог солдат ВСУ.

Она добавила, что после того случая украинские боевики больше ей не угрожали.

Ранее в Одессе депутат Бабенко прогнал рабочих со стройки из-за русской музыки.