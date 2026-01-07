В «Минск-Мире» открыли взрослую и детскую поликлиники

В густонаселенном относительно новом районе белорусской столицы «Минск-Мир» открыли взрослую и детскую поликлиники, сообщает Мингорисполком.
41-я городская поликлиника для взрослого населения оснащена высокотехнологичным оборудованием, в том числе и отечественным компьютерным томографом, который по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. В поликлинике есть бассейн для реабилитации людей с тяжелыми травмами, перенесших заболевания нервной системы, инсульты.
В новое здание переехала и 13-я городская детская клиническая поликлиника. На ее базе будут работать централизованный кабинет медицинской реабилитации детей, перенесших ожоги. Здесь же откроется и межрайонный травматологический центр.
