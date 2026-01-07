Ричмонд
Индексация материнского капитала: стали известны размеры выплат с 1 февраля 2026 года

Депутат Панеш напомнил об индексации маткапитала с 1 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Ежегодная индексация материнского капитала запланирована с 1 февраля текущего года. «Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства», — заявил депутат.

По его словам, в 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, для этого в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей. Это сумма на 30 млрд больше, чем в 2025 году.

Панеш напомнил, что проверить актуальный остаток средств можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России.

Как ранее писал сайт KP.RU, размер материнского капитала в 2026 году составит примерно 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч рублей — на второго, если выплаты за первенца ранее не оформлялись. Как получить материнский капитал на первого и второго ребенка в 2026 году — читайте в материалах.