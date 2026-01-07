Индексация материнского капитала: стали известны размеры выплат с 1 февраля 2026 года

Как ранее писал сайт KP.RU, размер материнского капитала в 2026 году составит примерно 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч рублей — на второго, если выплаты за первенца ранее не оформлялись. Как получить материнский капитал на первого и второго ребенка в 2026 году — читайте в материалах.