Индексация материнского капитала: стали известны размеры выплат с 1 февраля 2026 года

Государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Ежегодная индексация материнского капитала запланирована с 1 февраля текущего года. «Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства», — заявил депутат.
По его словам, в 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, для этого в бюджете предусмотрено почти 567 миллиардов рублей. Это сумма на 30 млрд больше, чем в 2025 году.
Панеш напомнил, что проверить актуальный остаток средств можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России.
