Мурог: В законе РФ нужно ввести понятие «подарок в знак признательности» учителям

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что введение в законе понятия «подарок в знак признательности» учителям и повышение лимита стоимости таких подарков до 5−10 тысяч рублей позволит избежать абсурдных ситуаций, связанных с действующими ограничениями.

По его мнению, текущий лимит в три тысячи рублей «слабо соответствует реальной стоимости подарков», и даже простые цветы или сладости могут превышать этот порог. Он отметил, что повышение допустимой суммы помогло бы избежать ситуации, когда проявление благодарности трактуется как нарушение.

Сенатор подчеркнул важность сохранения прозрачности и того, что подарки должны быть коллективной инициативой родителей, а не попыткой индивидуального влияния на учителя.

Он добавил, что следует юридически закрепить само понятие «подарка в знак признательности» и исключить возможность превращения дорогих презентов в инструмент давления. Мурог считает, что оптимальный подход — баланс между уважением к профессии педагога и соблюдением антикоррупционных принципов с гибким механизмом регулирования и отчетности, передает ТАСС.

Адвокат Яна Воробьева объяснила, что можно и чего нельзя дарить учителям, врачам или другим сотрудникам госучреждений.