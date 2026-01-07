Мурог: В законе РФ нужно ввести понятие «подарок в знак признательности» учителям

По его мнению, текущий лимит в три тысячи рублей «слабо соответствует реальной стоимости подарков», и даже простые цветы или сладости могут превышать этот порог. Он отметил, что повышение допустимой суммы помогло бы избежать ситуации, когда проявление благодарности трактуется как нарушение.