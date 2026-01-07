Сообщение о нарушении порядка в подъезде проверяет полиция Владивостока

В Первомайском районе Владивостока полиция проводит проверку по факту публикации, появившейся в социальных сетях. В сообщении говорилось о том, что неизвестный мужчина нарушал общественный порядок и пытался повредить имущество в подъезде жилого дома, расположенного на улице Сахалинской. Информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».