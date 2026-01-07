Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сообщение о нарушении порядка в подъезде проверяет полиция Владивостока

Инцидент произошел в доме на улице Сахалинской в Первомайском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Владивостока полиция проводит проверку по факту публикации, появившейся в социальных сетях. В сообщении говорилось о том, что неизвестный мужчина нарушал общественный порядок и пытался повредить имущество в подъезде жилого дома, расположенного на улице Сахалинской. Информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По данным правоохранительных органов, сведения, размещенные в Сети, взяты в работу. Сообщение указывало на возможные противоправные действия в подъезде многоквартирного дома. После обнаружения публикации информация была направлена для проверки в территориальное подразделение полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры по установлению личности мужчины, о котором идет речь в публикации. Проводится проверка изложенных в сообщении фактов.