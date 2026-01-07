В правительстве Башкирии рассказали о льготных путешествиях для пенсионеров

В 2025 году более 11 тысяч пенсионеров из Башкирии стали участниками туристического проекта «Башкирское долголетие». Из них около 10 тысяч человек отправились в однодневные туры по республике, а еще около тысячи посетили Беларусь. На реализацию программы из бюджета региона выделено более 47 млн рублей. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Как сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина, проект реализуется с 2020 года и за это время в нем приняли участие около 64 тысяч человек. В 2025 году к программе подключились 18 местных туроператоров.
Участники посещали геопарки «Торатау» и «Янган-Тау», заповедник «Шульган-Таш», санаторий «Красноусольский», а также крупные события региона — книжную ярмарку «Китап-байрам», фестиваль лошадей «Башкорт аты» и другие мероприятия.
Туры по Башкирии для граждан старшего поколения полностью бесплатны и включают трансфер, экскурсии и сопровождение гида, медицинского и социального работников. Поездки в Беларусь частично субсидируются из республиканского бюджета.
