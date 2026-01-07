В правительстве Башкирии рассказали о льготных путешествиях для пенсионеров

В 2025 году более 11 тысяч пенсионеров из Башкирии стали участниками туристического проекта «Башкирское долголетие». Из них около 10 тысяч человек отправились в однодневные туры по республике, а еще около тысячи посетили Беларусь. На реализацию программы из бюджета региона выделено более 47 млн рублей. Об этом сообщили в республиканском правительстве.