В России начнут регулярно изучать финансовое положение пенсионеров

Российское правительство намерено дважды в год анализировать социально-экономическое положение пенсионеров. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, пишет ТАСС.
Доклад о положении пенсионеров будет составлять раз в два года, начиная с 2026-го. После этого документ подготовят в 2028 и 2030 годах. Документ ляжет в основу дальнейших предложений по повышению социально-экономическому положению пожилых россиян.
Анализировать данные и формировать доклад будет Высшая школа экономики, а затем направлять в Минтруд России.
Ранее в Госдуме напомнили, что российские пенсионеры в 2026 году получат прибавку к выплатам. Индексация пройдет в три этапа. Увеличат сначала страховые, затем социальные пенсии. Кроме того, пересчитают выплаты военным пенсионерам.
До этого россиянам назвали сумму средней пенсии в 2026 году после индексации.