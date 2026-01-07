Ричмонд
В Москве прогнозируют снежный армагеддон

Москвичей предупредили о «снежном армагеддоне» и морозах до −30 градусов.

Москвичей предупредили о «снежном армагеддоне» и морозах до −30 градусов. Об этом заявил ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, 9 января на столичный регион и Центральную Россию обрушится мощный Балканский циклон. Он принесёт Москве около 30% месячной нормы осадков, а в южных районах Подмосковья и соседних областях — больше половины нормы.

«В Москве вырастут 30-сантиметровые сугробы, а по столичному региону — полуметровые», — отметил Тишковец. Он предупредил об ухудшении видимости, снежных заносах на дорогах и рекомендовал отказаться от дальних поездков в пятницу.

После снегопада в регион придут сильные морозы. Уже на следующей неделе температура может опуститься ниже −20 градусов, а на Крещение возможны морозы до −25…-30 градусов.