Свердловское МЧС выступило с особым предупреждением

Свердловчанам стоит ожидать сильного ветра.
В отдельных районах Свердловской области в ближайшее время ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«В отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. По данным информационной системы “Атлас опасностей и рисков”, наибольшему риску воздействия подвержены шесть муниципальных округов: МО Карпинск, Новолялинский МО, МО города Нижний Тагил, Горноуральский МО, МО города Екатеринбург, МО Первоуральск», — пишет ведомство.