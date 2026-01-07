Ричмонд
Свердловское МЧС выступило с особым предупреждением

В отдельных районах Свердловской области в ближайшее время ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловчанам стоит ожидать сильного ветра.

«В отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. По данным информационной системы “Атлас опасностей и рисков”, наибольшему риску воздействия подвержены шесть муниципальных округов: МО Карпинск, Новолялинский МО, МО города Нижний Тагил, Горноуральский МО, МО города Екатеринбург, МО Первоуральск», — пишет ведомство.