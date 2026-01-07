Телескоп «Евклид» запечатлел уникальный космический объект

Телескоп «Евклид» запустили в 2023 году, чтобы создать подробную трехмерную карту Вселенной с миллиардами галактик. Европейское космическое агентство планирует к концу 2026 года опубликовать первый крупный набор данных — наблюдения примерно 14% небесной сферы. Эти результаты помогут лучше понять эволюцию Вселенной и объяснить, почему галактики с перемычкой, такие как NGC 646, встречаются все чаще по мере ее старения.