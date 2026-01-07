Ричмонд
Телескоп «Евклид» запечатлел уникальный космический объект

Космический телескоп «Евклид» зафиксировал галактику NGC 646, которая напоминает сияющую гирлянду. Подобные детальные снимки помогают ученым проследить, как распределена масса в галактиках, и лучше понять влияние темной материи.

Система NGC 646 открыта британским астрономом Джоном Гершелем в 1834 году.

«Новый снимок космического телескопа “Евклид” запечатлел спиральную галактику NGC 646, изогнутые рукава которой напоминают сияющую гирлянду», — передает European Space Agency. Как пишет издание, основная научная цель «Евклида» — исследование темной материи и темной энергии, невидимых сил, определяющих структуру и расширение космоса.

Телескоп «Евклид» запустили в 2023 году, чтобы создать подробную трехмерную карту Вселенной с миллиардами галактик. Европейское космическое агентство планирует к концу 2026 года опубликовать первый крупный набор данных — наблюдения примерно 14% небесной сферы. Эти результаты помогут лучше понять эволюцию Вселенной и объяснить, почему галактики с перемычкой, такие как NGC 646, встречаются все чаще по мере ее старения.

Система NGC 646, открытая британским астрономом Джоном Гершелем в 1834 году, находится в созвездии Гидры на расстоянии около 392 млн световых лет от Земли. Она удаляется от нас со скоростью 8145 км/с. Ожидается, что к концу 2026 года ESA совместно с консорциумом «Евклид» опубликуют результаты первого года наблюдений. Они охватят около 1900 квадратных градусов неба — примерно 14% всей запланированной области обзора.