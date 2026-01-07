«Истинный мир приходит не от оружия и соглашений, а из сердца, примирившегося с Богом и ближним»: Митрополит Владимир поздравил жителей Молдовы с Рождеством Христовым

Младенец, родившийся в Вифлеемской пещере, есть истинный Бог и истинный Человек. Он приходит в мир не в славе и могуществе, а в смирении и тишине, чтобы показать нам, что путь к Царству проходит через смирение, послушание и любовь. «Непостижимый становится постигаемым, Невидимый позволяет Себя видеть, Безначальный рождается», — говорил святой Иоанн Златоуст. Этот праздник — не просто повод для обильных трапез и изысканных даров, но призыв к духовному возрождению. Христос рождается в мире для того, чтобы Он мог родиться и в наших сердцах.