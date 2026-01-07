«Истинный мир приходит не от оружия и соглашений, а из сердца, примирившегося с Богом и ближним»: Митрополит Владимир поздравил жителей Молдовы с Рождеством Христовым

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КИШИНЕВСКОГО И ВСЕЯ МОЛДОВЫ ВЛАДИМИРА.
Преосвященные архипастыри нашей Православной Церкви Молдовы,
Всечестные отцы,
Боголюбивый монашеский чин,
православные верующие!
С духовной радостью обращаю к вам эти слова утешения и надежды в сей светлый день великого праздника Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Рождества Христова — это не просто историческое воспоминание, а тайна нашего спасения, пришествие Бога в мир. Сын Божий становится Человеком, чтобы поднять человека из тьмы греха и вернуть ему утраченное достоинство называться сыном Божиим. «Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин. 1, 14) — это тайна Божественной любви, превосходящая всякий человеческий разум.
Младенец, родившийся в Вифлеемской пещере, есть истинный Бог и истинный Человек. Он приходит в мир не в славе и могуществе, а в смирении и тишине, чтобы показать нам, что путь к Царству проходит через смирение, послушание и любовь. «Непостижимый становится постигаемым, Невидимый позволяет Себя видеть, Безначальный рождается», — говорил святой Иоанн Златоуст. Этот праздник — не просто повод для обильных трапез и изысканных даров, но призыв к духовному возрождению. Христос рождается в мире для того, чтобы Он мог родиться и в наших сердцах.
Дорогие братья и сестры.
Рождество Господне — это также призыв к миру. Ангелы воспели:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).
В мире, охваченном разделениями, войнами и смятением, Христос показывает нам, что истинный мир приходит не от оружия и соглашений, а из сердца, примирившегося с Богом и ближним.
Примем Младенца Христа как Господа мира и принесём Его свет в наши дома, в наши семьи, в наши общины и, не в последнюю очередь, в нашу Церковь. Призываю всех глубоко поразмыслить о важности оставаться едиными — всем вместе вокруг Церкви Христовой, особенно в эти трудные времена. И в этот Праздник Рождества Господня помолимся, чтобы Христос взрастил в наших сердцах свет веры, мир любви и силу единства. Будем стойкими в Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, сохраняя узы мира и братской любви.
Сам Христос, рождённый в пещере Вифлеема, молился:
«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21).
Будем же и мы едины в вере и служении, чтобы мир через нас познал, что Бог есть любовь и что Христос воистину пребывает среди нас.
Возлюбленные мои духовные чада.
Давайте встретим Рождество Господне с искренней радостью, с молитвою и делами милосердия. Будем усердно посещать храм, участвуя в Божественной литургии, причащаться Тела и Крови Христовой, примиряться с теми, кто нас обидел, и простирать руку помощи тем, кто пребывает в нужде и скорбях. Лишь так праздник Рождества Христова будет исполнен благодати и благословения.
Наше отеческое помышление с особой любовью и благословением обращается к сынам и дочерям нашей Церкви, живущим вдали от Отечества, в рассеянии. Мы носим вас в молитвах наших, зная, что, хотя вы и далеки телесно, но остаетесь близки верою и тоскою по отчему дому. Там, где вы находитесь, будьте светом и свидетелями радости Рождества Господня; свято храните православную веру, язык и обычаи, унаследованные от родителей, дабы и через вас воссиял другим свет Христов и явилась красота нашего благочестивого народа.
А если тоска всё же манит вас домой — приезжайте хотя бы на святые праздники: чтобы вкусить радость Рождественских колядок, мир Церкви и любовь ближних, дабы вновь ощутить, что Христос рождается и в наших сердцах.
Да озарит свет Вифлеемской звезды ваши стопы на пути ко спасению, а мир и радость Богомладенца Христа да наполнят ваши сердца и дома!
С отеческой любовью и архиерейским благословением желаю всем вам здоровья, мудрости, молитв, угодных Всеблагому Богу, и духовных свершений в грядущем Новом году.
С Рождеством Христовым и Новолетием!
Благословенных праздников!
