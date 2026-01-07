Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб уроженец Эхирит-Булагатского района из посёлка Усть-Ордынский матрос Руслан Эрбутаев. Он погиб 11 декабря 2025 года в населённом пункте Маяк Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
— Администрация и Дума МО «Эхирит-Булагатский район» выражают глубокие соболезнования маме Светлане Викторовне, дочери Маргарите, брату Рустаму, всем родным и близким, — поделился мэр района.
Руслан Эрбутаев окончил среднюю школу № 2 имени Балдынова И. В. в Усть-Ордынском. В последнее время он работал в строительном магазине. 20 сентября 2025 года он заключил контракт на военную службу.