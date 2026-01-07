Ричмонд
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в каникулы в Пермском крае снизилась на 45,5%

За минувшую неделю было зарегистрировано 14,059 случаев.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты краевого Управления Роспотребнадзора продолжают мониторить ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. По последним данным, в период с 29 декабря 2025 года по 04 января 2026 года в регионе наблюдается значительное снижение числа заболевших.

— За эту неделю в Пермском крае было зарегистрировано 14,059 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что на 45,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, — говорят эпидемиологи. — Эпидемический порог не превышен, что позволяет говорить о стабилизации ситуации.

Специалисты связывают снижение заболеваемости с праздничными и выходными днями, когда количество контактов между людьми уменьшается. А лабораторный мониторинг показывает, что среди заболевших преобладают вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии: риновирусы и метапневмовирусы.

Для снижения риска заражения гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует не только уменьшить количество контактов и регулярно мыть руки, но и обрабатывать антисептиками поверхности телефонов, клавиатур и дверных ручек. Эти простые меры помогут уменьшить вероятность передачи инфекций через контактные поверхности.