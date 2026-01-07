Заболеваемость гриппом и ОРВИ в каникулы в Пермском крае снизилась на 45,5%

— За эту неделю в Пермском крае было зарегистрировано 14,059 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что на 45,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, — говорят эпидемиологи. — Эпидемический порог не превышен, что позволяет говорить о стабилизации ситуации.