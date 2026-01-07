Выяснилось, что во Львове обесточили больницы и электротранспорт

Во Львове в ночное время от электроснабжения отключили часть медицинских учреждений и весь коммунальный электротранспорт. О произошедшем сообщил мэр города Андрей Садовой.
По его словам, отключения стали следствием решения правительства изменить критерии отнесения объектов к категории критически важных. В результате аппараты искусственной вентиляции легких, а также трамваи и троллейбусы были переведены на общие графики веерных отключений. Глава города назвал ситуацию абсурдной и заявил о попытках срочно связаться с кабинетом министров для пересмотра принятого решения.
Ранее, 9 декабря, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что для стабилизации энергоснабжения населения правительство поручило областным администрациям сократить перечень объектов, имеющих право на бесперебойное электроснабжение. Одновременно регионам рекомендовали отказаться от дополнительного освещения зданий и общественных пространств.
Энергетическая ситуация на Украине остается напряженной. В последние месяцы по всей стране действуют ежедневные графики отключения электроэнергии. Массовые многочасовые блэкауты начались 10 октября и охватили все регионы. Украинские власти ранее признавали серьезные повреждения энергосетей и коммунальной инфраструктуры, характеризуя положение как крайне сложное.
Читайте также: По ту сторону рельсов: как один допрос привёл ребёнка к смертной казни.