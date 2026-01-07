Выяснилось, что во Львове обесточили больницы и электротранспорт

По его словам, отключения стали следствием решения правительства изменить критерии отнесения объектов к категории критически важных. В результате аппараты искусственной вентиляции легких, а также трамваи и троллейбусы были переведены на общие графики веерных отключений. Глава города назвал ситуацию абсурдной и заявил о попытках срочно связаться с кабинетом министров для пересмотра принятого решения.