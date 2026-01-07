Ричмонд
В Самаре 7 января возможны отключения воды: публикуем адреса

В Самаре в среду, 7 января, специалисты «РКС-Самара» проводят плановые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения и канализации. В связи с этим в ряде домов возможны временные отключения воды.

Источник: Аргументы и факты

Работы запланированы по следующим адресам: — ул. Фрунзе, 96;— ул. Ленинская, 122 (без холодной воды);— пр. Кирова, 435А — без ХВС на ул. Демократической, 2Б;— Аэропортовское шоссе, 129 — без холодной воды на участке Аэропортовского шоссе от дома № 109 до № 129 и с № 134 по № 156;— ул. Ташкентская, 174 — подготовительные работы без отключения абонентов;— ул. Уметская, 1В — без ХВС на ул. Черниговской и ул. Глушицкой, 25 (частный сектор).

Кроме того, продолжаются работы на канализационной линии по адресу ул. Рыльская, 9. В «РКС-Самара» отмечают, что по указанным и близлежащим адресам возможны изменения в подаче воды в течение дня.

Если вашего дома нет в списке, но вода пропала, специалисты рекомендуют сначала обращаться в свою управляющую компанию — причиной могут быть внутренние работы в доме.

Заявки по утечкам холодной воды и открытым колодцам круглосуточно принимаются в диспетчерской службе СКС по телефонам 334−75−12 и 207−87−87.