В Самаре 7 января возможны отключения воды: публикуем адреса

Работы запланированы по следующим адресам: — ул. Фрунзе, 96;— ул. Ленинская, 122 (без холодной воды);— пр. Кирова, 435А — без ХВС на ул. Демократической, 2Б;— Аэропортовское шоссе, 129 — без холодной воды на участке Аэропортовского шоссе от дома № 109 до № 129 и с № 134 по № 156;— ул. Ташкентская, 174 — подготовительные работы без отключения абонентов;— ул. Уметская, 1В — без ХВС на ул. Черниговской и ул. Глушицкой, 25 (частный сектор).