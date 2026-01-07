Где купаются курганские моржи: места силы, лайфхаки для новичков

Курганские моржи купаются на пляже Голубые озера.
Курганские моржи — любители плавания в ледяной воде уже два десятка лет купаются на центральном пляже Голубых озер. Как попасть в общество самых закаленных курганцев, чтобы приобщиться к ЗОЖ, и с чего начать зимнее плавание новичку, URA.RU рассказала председатель общественной организации «Зауральские моржи» Алла Сагоякова. Она купает в проруби курганцев в возрасте от года, а также гостей из жарких стран.
Двадцать лет моржевания.
Алла Сагоякова возглавляет общественную физкультурно-спортивную организации зимнего плавания Курганской области.
Сама Алла Сагоякова познакомилась с моржеванием в 2007 году. И первый опыт окунания в прорубь ей не понравился. Все из-за частой ошибки, которую совершают новички — без подготовки окунаются в ледяную воду с головой, от чего перехватывает дыхание и кружится голова. Но на следующий год Алла подошла к делу уже серьезнее, познакомилась и пообщалась с любителями зимнего плавания — узнала их лайфхаки. При правильном моржевании человек получает пользу для здоровья: вырабатываются адреналин и серотонин, закаленный организм противостоит заболеваниям.
«Наше место силы — центральный пляж Голубых озер. Моржи закаляются здесь вот уже почти два десятка лет. Начинали с лунки метр на метр. А сейчас каждый сезон пилим прорубь 25 метров в длину — это длина типового бассейна. За это время желающих укрепить иммунитет стало кратно больше — от мала велика. Самый юный морж — девочка Леночка. Она начала заниматься, когда ей не было и года. И вот уже третий сезон она регулярно занимается закаливанием, и сама смело направляется к ледяной воде», — рассказывает Сагоякова.
Мероприятия и гости моржей.
В масленицу моржи окунули в прорубь иностранных студентов.
Каждый сезон курганские моржи проводят традиционное открытие, а также массовые мероприятия в праздники — Крещение, Масленицу, 8 марта и другие. В этом году несмотря на теплую осень и бесснежное начало зимы, открытие отметили ледяной эстафетой. В ней участвовали 20 команд: им предстояло пройти беговой этап, велопробег вокруг озера и купание. Прорубь подготовили, как только встал крепкий лед.
Нередко в мероприятиях моржей участвуют иностранные гости. Например, в марте 2025 года курганцы из общественной организации «Зауральские моржи» окунули в прорубь студентов из Сирии и Судана. «Группа иностранных студентов приехала посмотреть на нашу масленицу, на моржей. Самые смелые из них тоже решили окунуться. Все прошло хорошо, мы четко контролировали процесс. Хотя мы рекомендовали им не окунаться с головой, двое все же нырнули в воду. Впечатлений у них масса», — рассказала Сагоякова.
Лайфхаки для новичков.
Опытные моржи помогают курганцам осваивать зимнее плавание.
У купания в ледяной воде есть противопоказания. Это болезни сердца, астма, холодовая аллергия и ряд других. Новичкам Сагоякова рекомендует перед закаливанием проконсультироваться с врачом, затем обратиться к опытным моржам и заходить в воду под их чутким руководством. В зимний период моржи купания проводят каждое воскресенье в 12 часов.
С собой важно взять правильную обувь и одежду: в качестве сменной обуви отлично подойдут валенки, чуни, тапки теплые с закрытым носом — обувь, в которую вы легко шагнете мокрой ногой из проруби. Сланцы неудачный вариант — они скользкие, и в них мерзнут пальцы ног. Одежда — халат или большое полотенце. Растирать тело после ледяной воды не нужно.
Не нужно окунаться с головой, это небезопасно. На голову лучше надеть вязаную или трикотажную шапку. Важно участь, что на пляже условий для комфортного переодевания нет. Даже туалет был убран. По словам Сагояковой, моржи обращались в администрацию города по поводу благоустройства, но им ответили, что финансы на это не предусмотрены.
Закал-пробег зауральских моржей 2025 года Подготовка проруби к плаванию Закал-пробег зауральских моржей 2025 года Открытие сезона зимнего плавания на Голубых озерах.