Где купаются курганские моржи: места силы, лайфхаки для новичков

«Наше место силы — центральный пляж Голубых озер. Моржи закаляются здесь вот уже почти два десятка лет. Начинали с лунки метр на метр. А сейчас каждый сезон пилим прорубь 25 метров в длину — это длина типового бассейна. За это время желающих укрепить иммунитет стало кратно больше — от мала велика. Самый юный морж — девочка Леночка. Она начала заниматься, когда ей не было и года. И вот уже третий сезон она регулярно занимается закаливанием, и сама смело направляется к ледяной воде», — рассказывает Сагоякова.