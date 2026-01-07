Ильменка, «Дебаркадер» и «Бажовка»: какие 23 фестиваля пройдут в Челябинской области в 2026 году. Афиша

В прошлом году Ильменский фестиваль проходил на новой площадке — в Арт-сквере Челябинска.
В 2026 году жителей и гостей Челябинской области ждут как проверенные временем крупные события — Бажовский, Ильменский, Бушуевский фестивали, так и уникальные исторические и гастрономические праздники на Аркаиме. Кроме того, в афишу вошли джазовый фест, оперные и танцевальные смотры, а также фестивали современного искусства и народного творчества, охватывающие все месяцы года. Полный гид по главным культурным событиям в новом году — читайте на URA.RU.
Январь.
«Новогодний Ананасов фест».
Рок-фестиваль пройдет 3 января в клубе Ozz. Гостей ждет концерт группы «Ананасов и Ко» с участием сказочных новогодних персонажей. Для самых стойких праздник продолжится дискотекой с хитами нескольких десятилетий. Билеты можно приобрести от 1000 рублей. Начало в 17:00.
Зимний Ильменский фестиваль.
С 23 по 25 января фестиваль развернется на нескольких городских площадках. Откроет программу 23 января концерт для студентов ЮУрГГПУ.
Олег Митяев традиционно выступит перед гостями Ильменского фестиваля.
В зале имени Прокофьева 24 января в 18:00 пройдет гала-концерт. На сцену выйдут народный артист России Олег Митяев с музыкантами Леонидом Марголиным и Родионом Марченко, джазовая вокалистка Анастасия Иванова, а также авторы-исполнители из разных городов: Наталья Кучер, бард-бэнд «Те самые», Роман Филиппов, Вячеслав Моногаев, артисты Челябинской области и другие. Билеты — от 500 рублей.
Фестиваль завершится 25 января во Дворце пионеров и школьников имени Крупской детским концертом с мастер-классами, награждением юных талантов и их совместным выступлением с Олегом Митяевым. Начало в 16:00, необходима регистрация.
Февраль.
XI Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом.
14 февраля в 18:00 концертный зал имени Прокофьева примет юмористическое шоу в мире музыки. На сцене выступит легендарный квартет Игоря Бутмана с участием пианиста Олега Аккуратова, ударника Эдуарда Зизака и контрабасиста Николая Затолочного. В программе также примут участие австралийская певица Fantine и музыкант Петр Налич. Концерт дополнит проект Corpus Numero, который сочетает звучание балалайки, телесной перкуссии, безладового баса и этнических ударных. Билеты на фестиваль — от 1800 рублей.
Все мероприятия, запланированные на год, опубликованы Министерством культуры Челябинской области. Кроме того, в календаре событий могут быть изменения. Даты и места проведения пока неизвестны.
Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима».
Фестивали об Аркаиме проводятся в Челябинской области ежегодно.
По данным минкультура региона, в феврале также ожидается фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В предыдущие годы событие включало реконструкцию жилищ древнего Аркаима, выставку фотографий и артефактов, лекции ученых, показы фильмов и выступления творческих коллективов. Для гостей также проводили мастер-классы и ярмарку, а для детей организовывали археологическую песочницу и контактный зоопарк. Стоимость билетов составляла 200 рублей для детей и 300 рублей для взрослых.
О том, какие фестивали могут проходить в марте, пока неизвестно.
Апрель.
XVII Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс».
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс». Творческие коллективы со всей страны выступят 10, 11 и 12 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 января. По традиции, заключительный день фестиваля должен завершиться гала-концертом, открытым для всех зрителей.
Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проводится в Челябинске с 2012 года.
Кроме того, согласно предварительным планам, в апреле состоятся три крупных музыкальных фестиваля. Среди них — Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…», «Весенний beat», посвященный музыке и культуре 1960−1970-х годов, и Международный фестиваль оперного искусства «Вива опера».
Май.
Областной фестиваль казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу».
Фестиваль, объединяющий хранителей казачьих традиций, фольклорные коллективы и военно-патриотические клубы, традиционно планируется на май. В прошлом году в программу входили парад участников, конкурсы «Школа юного казака» и «Гуляй, казак», выставка декоративно-прикладного искусства, а также мастер-классы для зрителей и участников.
Также в мае пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Среди них — фестивали, акции, исторические реконструкции и другие праздничные площадки.
Каждый год летом Челябинская область принимает множество уличных массовых фестивалей.
Июнь.
Областной фестиваль «Русский хоровод».
В День России, 12 июня, в Кыштыме каждый год проходит фестиваль «Русский хоровод». В программе обычно участвуют музыкальные и танцевальные коллективы, проходят народные игры и забавы, а также работает ярмарка ремесленников с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству.
Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества.
Каждый год Бажовский фестиваль представляет жителям и гостям области разнообразие культур в регионе.
Праздник народной культуры, искусства и творчества «Бажовка» проводится в последние выходные июня. Площадкой фестиваля последние несколько лет остается село Демарино Пластовского района. В 2026 году он пройдет в 32-й раз. А гостей ждут конкурсы, концерты, масштабная ярмарка творцов, многочисленные мастер-классы, танцевальные, игровые и конкурсные локации.
Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни.
Летом 2026 года Ильменский фестиваль должен отметить свой юбилей — 50-ю встречу бардов. По традиции в ней примет участие народный артист РФ и автор фестиваля Олег Митяев. Для участников готовят концерты, конкурсы и мастер-классы с участием как известных, так и начинающих исполнителей.
Областной фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим».
На территории музея-заповедника «Аркаим» в рамках фестиваля зрителям ранее представляли театральные постановки и перформансы. Программа также включала мастер-классы по ремеслам, конкурсы артистов и мастеров, ярмарку, кинопоказы, спектакли и народные игры. Участники всех возрастов погружались в обряды и пробовали национальную кухню.
Июль.
Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного холодного оружия.
Бушуевский фестиваль знаменит как единственный в мире фестиваль холодного украшенного оружия.
Традиционный для Златоуста Бушуевский фестиваль в прошлые годы собирал известных гостей, музыкальные группы и сотни мастеров со всей России, которые представляли свои работы на большой ярмарке. Для посетителей были открыты кузнечные и гравюрные мастерские, площадки исторических реконструкций, конкурсов и детская зона.
Проект «Курчатовский фестиваль классической музыки».
Музыкальный «Курчатов Фест», считающийся визитной карточкой региона, запланирован и на 2026 год. Концерты фестиваля, сопровождаемые выступлениями Челябинского симфонического оркестра, в предыдущие годы собирали таких звезд сцены, как Лариса Долина и Хибла Герзмава. Имена гостей нового сезона будут объявлены позднее.
Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
В музее-заповеднике «Аркаим» проводятся исторические реконструкции событий.
Еще одно крупное событие в музее-заповеднике «Аркаим» — фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В его прошлые программы входили состязания реконструкторов, исторические и экспериментальные мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, спектакли, фаер-шоу, показательные бои и ярмарка мастеров.
Август.
Фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка».
Летом в «Аркаиме» планируется и гастрономический фестиваль «Крынка». В рамках события лучшие повара региона знакомят гостей с кулинарным наследием Южного Урала. Ранее афиша включала презентацию рецептов известных личностей, занятия по приготовлению блюд, дегустации, ярмарки, исторические реконструкции и концерты под открытым небом.
Областной фестиваль «Яблочный спас».
Яблочный спас ежегодно отмечается 19 августа.
«Яблочный Спас» в 2025 году проходил в коркинском парке имени Федько. Для жителей и гостей выступали творческие коллективы Челябинской области. Мастера-ремесленники проводили занятия по ткачеству, гончарному делу и деревообработке, а на семейной площадке устраивали народные забавы. Фестивальную территорию занимала также кулинарная зона с конкурсом по варке варенья. Посетителей угощали яблочной выпечкой и травяным чаем. Также работала фермерская ярмарка с натуральными продуктами.
Сентябрь.
Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир».
В 2026 году Челябинск в 25-й раз примет этот джазовый фестиваль. Публику ждут концерты под открытым небом, парад музыкантов, мастер-классы от звезд жанра и выступления легендарных коллективов.
Октябрь.
Международный фестиваль искусства Юрия Башмета.
Фестиваль Юрия Башмета состоится в Челябинске и на Южном Урале в 9-ый раз.
В октябре планируется музыкальный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Программа события обычно выходит за рамки концертов, включая театральные постановки.
На сцене выступают как приглашенные именитые исполнители, так и молодые таланты. В рамках фестиваля также проходят образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.
Ноябрь.
Фестиваль современного искусства «Дебаркадер».
«Дебаркадер» намечен на ноябрь. В предыдущие годы он представлял челябинцам аудиовизуальные и философские перформансы, арт-объекты и скульптуры. Параллельно с выставками проводились мастер-классы, лекции и встречи с творцами из разных городов России.
Декабрь.
Фестиваль народного творчества и ремесел «Уральские валенки».
Челябинцы на зимнем фестивале соревнуются в хоккее в валенках.
В Центре активного отдыха «Евразия» в городе Куса запланирован фестиваль «Уральские валенки». Там для посетителей открывают ярмарку традиционных ремесел, выступают местные и приглашенные артисты, работает гастро-зона. В программе также — мастер-классы, конкурсы и спортивные состязания, такие как хоккей в валенках.
Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».
Зимний фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» обычно проходит в середине декабря. На площадках организуют зимние гуляния, ярмарку с изделиями народных промыслов, а также выставку гостевых подворий с дегустациями еды и торговые ряды с пельменями и другой мясной продукцией.