Ильменка, «Дебаркадер» и «Бажовка»: какие 23 фестиваля пройдут в Челябинской области в 2026 году. Афиша

В 2026 году жителей и гостей Челябинской области ждут как проверенные временем крупные события — Бажовский, Ильменский, Бушуевский фестивали, так и уникальные исторические и гастрономические праздники на Аркаиме. Кроме того, в афишу вошли джазовый фест, оперные и танцевальные смотры, а также фестивали современного искусства и народного творчества, охватывающие все месяцы года. Полный гид по главным культурным событиям в новом году — читайте на URA.RU.