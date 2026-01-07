Ричмонд
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров

В РФ будут каждые два года анализировать соцэкономическое положение пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Социально-экономическое положение пенсионеров в России будут анализировать каждые два года, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

Согласно документу, каждые два года, в 2026, 2028 и 2030 году, «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” должен готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своём сайте.

Ожидается, что в результате будет проведен «комплексный анализ социально-экономического положения старшего поколения, сформированы предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения старшего поколения».