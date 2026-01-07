В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров

Согласно документу, каждые два года, в 2026, 2028 и 2030 году, «Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики” должен готовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в России, предоставлять его в Минтруд и размещать на своём сайте.