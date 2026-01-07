В Приморье полиция и нацпарк объединят усилия для борьбы с браконьерами

Основной темой совещания стала координация действий в борьбе с технически оснащёнными браконьерскими группами. Для этого полиция и инспекторы парка будут регулярно проводить совместные рейды, обмениваться информацией в реальном времени и сообща формировать доказательную базу для судов. Особое внимание уделят охране популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также защите ценных дикоросов, таких, как женьшень.