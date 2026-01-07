В Приморье полиция и нацпарк объединят усилия для борьбы с браконьерами

Начальник УМВД России по Приморскому краю Александр Табакаев и директор национального парка «Земля леопарда» Виктор Бардюк обсудили совместные меры по защите краснокнижных животных и растений от незаконной добычи. Стороны договорились усилить оперативное взаимодействие для пресечения преступлений на особо охраняемых природных территориях.
Основной темой совещания стала координация действий в борьбе с технически оснащёнными браконьерскими группами. Для этого полиция и инспекторы парка будут регулярно проводить совместные рейды, обмениваться информацией в реальном времени и сообща формировать доказательную базу для судов. Особое внимание уделят охране популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также защите ценных дикоросов, таких, как женьшень.
Нарушителям грозит серьёзная уголовная ответственность: за уничтожение или незаконную торговлю видами, занесёнными в Красную книгу, предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы. Для повышения эффективности совместной работы запланирован специальный семинар с участием инспекторов «Земли леопарда», криминалистов и оперативников полиции.
«Уникальная природа Дальнего Востока требует особой защиты. Мы намерены и дальше жёстко пресекать любые посягательства на неё», — подчеркнул Александр Табакаев по итогам встречи.