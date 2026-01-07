Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США

Сенаторы и эксперты отмечали, что действия Эймса привели к аресту и казни ряда американских информаторов. При этом он получал за информацию крупные суммы, которые тратил на роскошную жизнь. По мнению следствия, его деятельность стала одной из самых серьезных утечек в истории американской разведки, а приговор 1994 года закрепил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.