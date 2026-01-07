Ричмонд
Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США

Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме, сообщили в управлении пенитенциарной системы США. Он был осужден на пожизненное заключение за шпионаж в пользу Москвы.

— Скончался 5 января 2026 года, — цитирует РИА Новости ответ управления тюрем США на запрос о заключенном Эймсе.

Эймс работал в ЦРУ более 30 лет, при этом более девяти лет якобы сотрудничал с советскими и российскими спецслужбами. По данным американских властей, за это время он передал Москве сведения о десятках агентов и более ста разведывательных операций.

Сенаторы и эксперты отмечали, что действия Эймса привели к аресту и казни ряда американских информаторов. При этом он получал за информацию крупные суммы, которые тратил на роскошную жизнь. По мнению следствия, его деятельность стала одной из самых серьезных утечек в истории американской разведки, а приговор 1994 года закрепил пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

