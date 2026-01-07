День детского кино и микробов радости: что отмечают 8 января 2026

День распространения микробов радости отмечают 8 января.
На 8 января в календаре праздников выпадают самые разные даты: пока в России отмечают День детского кино, во всем мире вспоминают о вращении Земли, а в православных храмах чтут память Пресвятой Богородицы. О том, какие праздники отмечают 8 января 2026 — в материале URA.RU.
Праздники в России 8 января 2026.
День детского кино.
8 января в России отмечается День детского кино — праздник, который органично вписался в атмосферу новогодних каникул. Его история уходит в середину XX века, когда детский кинематограф рассматривался, в первую очередь, как важный инструмент воспитания, формирования ценностей и мировоззрения. Именно через экран многие дети впервые знакомились с понятиями добра и зла, дружбы, ответственности и справедливости.
Праздник детского кино отмечается в России 8 января.
Советская школа детского кино подарила зрителям фильмы, ставшие культурным кодом целых поколений: «Королевство кривых зеркал», «Приключения Буратино», «Гостья из будущего». Сегодня праздник приобретает новое звучание — в эпоху стриминговых сервисов и анимационных студий он напоминает о необходимости качественного, вдумчивого контента для юной аудитории. 8 января в кинотеатрах, домах культуры и на телеканалах традиционно проходят показы семейных и детских фильмов, а родители с особым вниманием выбирают, что будут смотреть их дети.
Праздники в мире 8 января 2026.
День вращения Земли.
День вращения Земли, отмечаемый 8 января, посвящен одному из ключевых открытий в истории науки. В этот день в 1851 году французский физик Леон Фуко продемонстрировал знаменитый маятник, наглядно доказавший, что Земля вращается вокруг своей оси. Эксперимент стал настоящей сенсацией и символом торжества научного знания над догмами.
День вращения Земли по всему миру отмечается 8 января.
Сегодня День вращения Земли — это неофициальный, но уважаемый научный праздник, который напоминает о том, насколько хрупко и одновременно величественно устроено наше мироздание. В университетах, планетариях и научных сообществах в этот день говорят о космосе, времени, смене дня и ночи, а также о том, как фундаментальные открытия меняют представления человечества о себе.
Всемирный день компьютерного набора.
Всемирный день компьютерного набора — праздник людей, чья профессия напрямую связана с клавиатурой. Журналисты, программисты, редакторы, переводчики, офисные сотрудники — все они ежедневно печатают тысячи символов, редко задумываясь о том, насколько этот навык стал базовым в XXI веке.
Все, чья работа связана с набором текста на компьютере, отмечают свой праздник 8 января.
Всемирный день компьютерного набора обращает внимание на культуру письма в цифровую эпоху: скорость, грамотность, заботу о здоровье рук и зрения. В этот день проводятся онлайн-челленджи по слепой печати, образовательные марафоны и конкурсы, а сам праздник становится поводом напомнить, что умение ясно формулировать мысли так же важно, как и скорость их набора.
День узора из ромбов.
Это необычный и стильный праздник, посвященный знаменитому ромбовидному узору, пришедшему из Шотландии. Изначально он украшал традиционные носки и пледы горцев, а позже стал неотъемлемой частью классического гардероба — от гольф-свитеров до модных аксессуаров.
Сегодня День узора из ромбов — это праздник визуальной культуры и самовыражения. Его отмечают дизайнеры, модные бренды и просто любители ярких деталей. 8 января предлагается надеть одежду с ромбами или вспомнить, как орнаменты и узоры отражают историю, социальный статус и эстетику целых эпох.
День распространения микробов радости.
На праздник 8 января принято заражать других людей своей улыбкой.
Один из самых добрых и философских праздников 8 января — День распространения микробов радости. Его идея построена на метафоре: если микробы могут быть заразными, почему бы не сделать заразительной радость? Улыбка, доброе дело, искренний смех способны менять настроение окружающих так же быстро, как вирусы — но без побочных эффектов.
Праздник особенно актуален в начале года, когда многие чувствуют усталость после праздников или тревогу из-за планов и ожиданий. Праздник напоминает: иногда достаточно простого человеческого тепла, чтобы изменить чей-то день. Это дата без официальных церемоний, но с сильным эмоциональным посылом — быть источником света для других.
Православные праздники 8 января 2026.
Собор Пресвятой Богородицы.
Собор Пресвятой Богородицы отмечается 8 января, на следующий день после Рождества Христова, и является одним из важнейших дней рождественского цикла. Если сам праздник Рождества посвящен воплощению Сына Божия, то Собор — это благодарственное и торжественное прославление Божией Матери, благодаря Которой это событие стало возможным. Церковь в этот день словно собирается вместе, чтобы выразить почтение Деве Марии как Заступнице и Матери всех христиан.
На следующий день после Рождества Христова православные почитают Богородицу.
В богослужениях 8 января также вспоминают праведного Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова — тех, кто был непосредственно связан с земной жизнью Христа. Праздник подчеркивает идею смирения и служения: именно через тишину, веру и принятие воли Божией произошло величайшее чудо Рождества. Для верующих этот день — время семейной молитвы, благодарности и внутреннего покоя.
Праздник иконы Божией Матери «Трех Радостей».
Икона Божией Матери «Трех Радостей» почитается как образ особой семейной помощи. Название связано с преданием, согласно которому перед этой иконой женщина получила сразу три радостных вести — о возвращении мужа, освобождении сына и восстановлении доброго имени семьи. С тех пор икона стала символом примирения, надежды и восстановления утраченного.
8 января верующие обращаются к этому образу с молитвами о мире в семье, благополучии детей и преодолении жизненных трудностей. Икона особенно почитается как заступница в сложных бытовых и эмоциональных ситуациях, напоминая, что даже в самых тяжелых обстоятельствах радость может вернуться неожиданно и сразу во всей полноте.
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая-Киккская».
Икона Божией Матери «Милостивая-Киккская» — одна из древнейших и наиболее почитаемых святынь Кипра. По преданию, она была написана апостолом Лукой и долгие века хранилась в Киккском монастыре. Образ считается чудотворным, а его история окружена особым благоговением: икону традиционно закрывали покровом, опасаясь недостойного взгляда.
Празднование 8 января подчеркивает тему милости и сострадания. Верующие молятся перед этим образом о прощении грехов, исцелении и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Икона напоминает о мягкой, материнской любви Божией Матери, которая не судит, а защищает и покрывает человека своей благодатью.
Праздник иконы Божией Матери «Блаженное Чрево».
Икона Божией Матери «Блаженное Чрево» напрямую связана с евангельскими словами о блаженстве Той, Которая носила Спасителя. Этот образ подчеркивает тайну воплощения и особую святость материнства, через которое в мир пришло спасение. Икона наполнена глубокой символикой благодарности за дар жизни.
8 января перед этим образом молятся о детях, о беременности и родах, о сохранении семейного тепла. В православной традиции икона считается особенно близкой женщинам, напоминая о духовной значимости материнского пути и о том, что забота и любовь имеют не только земное, но и вечное измерение.
Праздник иконы Божией Матери Остробрамская Виленская.
Остробрамская Виленская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Восточной Европы. Она связана с городом Вильнюсом и издревле почитается как православными, так и католиками. Образ отличается необычной иконографией: Богородица изображена без Младенца, в молитвенном поклоне, как символ заступничества и скорби о мире.
Празднование 8 января подчеркивает всенародное значение иконы. К ней обращаются с молитвами о защите дома, города и страны, о мире и сохранении веры. Образ Остробрамской Богородицы стал символом духовного единства и напоминанием о том, что молитва способна преодолевать границы и разделения.
День памяти преподобного Никодима Тисманского.
Преподобный Никодим Тисманский — один из известных православных подвижников XIV века, основатель монастырей и строгий аскет. Его жизнь была посвящена молитве, труду и духовному наставничеству. Святой сыграл важную роль в укреплении монашества на Балканах и в сохранении православных традиций в непростое историческое время.
8 января Церковь вспоминает его как пример смирения, терпения и духовной стойкости. Верующие обращаются к преподобному Никодиму с просьбами о укреплении веры, помощи в борьбе с внутренними сомнениями и поддержке на пути духовного роста.
День памяти священномученика Евфимия Сардийского.
Священномученик Евфимий Сардийский пострадал за веру в период иконоборческих гонений. Он открыто защищал почитание икон и отказывался отречься от православного учения, за что был подвергнут гонениям и казни. Его подвиг стал свидетельством верности вере даже перед лицом смертельной опасности.
День его памяти 8 января напоминает о цене духовной свободы и ответственности за свои убеждения. Для верующих это повод задуматься о личной стойкости, честности и способности отстаивать истину не громкими словами, а верностью своему внутреннему выбору.
Народный праздник 8 января 2026.
День повитух: приметы и традиции.
В народе День повитух также называли праздником каш.
8 января в народном календаре отмечали день повитух, который также называли праздником каш. В этот день на Руси чествовали повивальных бабок и рожениц — женщин, благодаря которым появлялась новая жизнь. Матери брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, принимавшим роды, выражая им благодарность и уважение.
Повивальные бабки, в свою очередь, угощали гостей кашей — символом достатка, плодородия и крепкой семьи. Со временем обычай переплелся с христианской традицией: женщины приходили в церковь с испеченными пирогами, чтобы преподнести их Пресвятой Богородице, прося у нее заступничества для матерей и младенцев. Так народный праздник обрел духовный смысл и стал частью рождественского цикла.
В деревенской жизни повитуха пользовалась особым авторитетом. Она умела правильно «свить» младенца пеленками, знала женские заботы, народную медицину и обычаи. Недаром говорили: «Бабка походит — всему делу пособит», а также «У всякой бабки свои ухватки», подчеркивая ее опыт и мастерство. Считалось, что обычаи этого дня укрепляют семью и приносят в дом согласие.
С днем повитух были связаны и приметы: крик синиц предвещал мороз, галдящие вороны — снегопады и метели, а румяная каша в печи сулила обильный снег. Именно с 8 января начинались девичьи гадания, которые продолжались до Крещения и со временем превратились из обрядовых в развлекательные, но до сих пор остаются частью зимних традиций.
У кого именины 8 января 2026.
В православной традиции 8 января именины отмечают:
Мария — в честь Пресвятой Богородицы, Собор Которой празднуется в этот день;Никодим — по преподобному Никодиму Тисманскому;Ефим (Евфимий) — по священномученику Евфимию Сардийскому;Иосиф, Давид, Иаков — в память праведного Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова.
Считается, что именины, приходящиеся на рождественские дни, приносят особое благословение и покровительство.
Кто из знаменитостей родился 8 января.
Дэвид Боуи (1947−2016) — британский музыкант, певец и композитор, один из самых влиятельных артистов XX века, новатор в рок-музыке и культуре образов. Элвис Пресли (1935−1977) — американский певец и актер, «король рок-н-ролла», оказавший колоссальное влияние на развитие популярной музыки. Стивен Хокинг (1942−2018) — британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки, автор работ о черных дырах и природе времени. Николай Панин-Коломенкин (1872−1956) — русский фигурист и тренер, первый олимпийский чемпион России, теоретик и популяризатор фигурного катания. Степан Шукрат (1919−1986) — советский актер театра и кино, известный по ролям в исторических и драматических постановках. Бронислава Нижинская (1891−1972) — балерина, хореограф и педагог, одна из ключевых фигур русского и мирового балета XX века. Галина Уланова (1910−1998) — великая русская балерина, прима Большого театра, символ классического балета и выдающийся педагог. Ярослав Смеляков (1913−1972) — советский поэт и переводчик, представитель «поколения фронтовиков», автор лирики гражданского звучания. Татьяна Егорова (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино, писательница, мемуарист.