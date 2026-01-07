День детского кино и микробов радости: что отмечают 8 января 2026

Дэвид Боуи (1947−2016) — британский музыкант, певец и композитор, один из самых влиятельных артистов XX века, новатор в рок-музыке и культуре образов. Элвис Пресли (1935−1977) — американский певец и актер, «король рок-н-ролла», оказавший колоссальное влияние на развитие популярной музыки. Стивен Хокинг (1942−2018) — британский физик-теоретик, космолог, популяризатор науки, автор работ о черных дырах и природе времени. Николай Панин-Коломенкин (1872−1956) — русский фигурист и тренер, первый олимпийский чемпион России, теоретик и популяризатор фигурного катания. Степан Шукрат (1919−1986) — советский актер театра и кино, известный по ролям в исторических и драматических постановках. Бронислава Нижинская (1891−1972) — балерина, хореограф и педагог, одна из ключевых фигур русского и мирового балета XX века. Галина Уланова (1910−1998) — великая русская балерина, прима Большого театра, символ классического балета и выдающийся педагог. Ярослав Смеляков (1913−1972) — советский поэт и переводчик, представитель «поколения фронтовиков», автор лирики гражданского звучания. Татьяна Егорова (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино, писательница, мемуарист.