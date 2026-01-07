БЖД сообщила, что поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области

Белорусская железная дорога сообщила, что 7 января поезд № 51 Санкт-Петербург — Брест, отправившийся из Санкт-Петербурга вечером 6 января, по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка, что в Витебской области.
Железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров и планирует, что задержка поезда составит от 1,5 до 2 часов.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105.
Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.
