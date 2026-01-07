Ричмонд
БЖД сообщила, что поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области

БЖД сообщила об остановке по техническим причинам поезда Санкт-Петербург — Брест.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила, что 7 января поезд № 51 Санкт-Петербург — Брест, отправившийся из Санкт-Петербурга вечером 6 января, по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка, что в Витебской области.

Железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров и планирует, что задержка поезда составит от 1,5 до 2 часов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105.

Белорусская железная дорога принесла извинения пассажирам за неудобства.

