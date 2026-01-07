Тюмень накроет сильная метель

На юге Тюменской области 7 января ожидаются небольшой снег и местами метель, на фоне ухудшения погоды на федеральных трассах региона начали проводить противогололедную обработку, а дорожная техника переведена на круглосуточное дежурство. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.