Тюмень накроет сильная метель

На юге Тюменской области 7 января ожидаются небольшой снег и местами метель, на фоне ухудшения погоды на федеральных трассах региона начали проводить противогололедную обработку, а дорожная техника переведена на круглосуточное дежурство. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона в своем telegram-канале.

В Тюменской области прогнозируется метель.

«На федеральных трассах ведется превентивная противогололедная обработка. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщил инфоцентр.

По данным информационного центра, порывы ветра в отдельных районах могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 11−16 градусов, днем — минус 8−13. Водителей просят учитывать метель на отдельных участках, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим.