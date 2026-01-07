Ричмонд
В Иране опровергли взятие протестующими под контроль городов Абданан и Малекшахи

Иранские города Абданан и Малекшахи остались под контролем властей.

Источник: Комсомольская правда

Иранское новостное агентство Tasnim опровергло сообщения западных СМИ о захвате протестующими городов Абданан и Малекшахи на западе страны.

Ранее Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана сообщило, что иранские протестующие фактически захватили города Абданан и Малекшахи в провинции Илам.

В свою очередь агентство сообщило, что протестующие посеяли страх и панику в провинции, поджигая шины и мусорные баки. Однако эти действия также прекратились с прибытием сил безопасности и полиции.

Глава Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави в соцсетях ранее поприветствовала протестующих в Малекшахи и Абданане, которые, по ее словам, «заставили силовиков режима отступить».

Как ранее писал KP.RU, протесты в Иране переросли в столкновение демонстрантов с полицией. По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали. По неофициальным данным, порядка 30 человек были арестованы за нарушение общественного порядка.

Демонстрации начались в исламской республике в конце декабря из-за резкого падения курса национальной валюты и высокой инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%).