Глава Минпросвещения исполнил мечту мальчика стать водителем автобуса

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту девятилетнего Никиты Лахтина из Белгорода, желающего побывать в роли водителя автобуса, сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчик любит автобусы и давно мечтает попробовать себя в роли водителя этого транспорта. Желание ребенка исполнили на предприятии по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам — АО «Единая транспортная компания». Также Никите провели экскурсию.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.