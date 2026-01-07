Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минпросвещения исполнил мечту мальчика стать водителем автобуса

Кравцов исполнил мечту девятилетнего Никиты Лахтина стать водителем автобуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту девятилетнего Никиты Лахтина из Белгорода, желающего побывать в роли водителя автобуса, сообщили в пресс-службе правительства.

Мальчик любит автобусы и давно мечтает попробовать себя в роли водителя этого транспорта. Желание ребенка исполнили на предприятии по внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам — АО «Единая транспортная компания». Также Никите провели экскурсию.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.