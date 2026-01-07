Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с начала 2026 года в ДТП погибли 10 человек

На дорогах Ростовской области с начала 2026 года произошло более 20 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за первые шесть дней 2026 года в дорожных авариях погибли 10 человек, еще более 20 получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По данным полиции, сотрудники ГАИ пресекли более 2700 нарушений ПДД. В том числе составили более 80 материалов за нетрезвое вождение, более 90 — за управление без прав, 170 — за нарушение правил перевозки детей.

В МВД напомнили водителям, что в период ухудшения погоды важно снижать скорость, не садиться за руль после алкоголя и пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

С вечера БПЛА ликвидировали в пяти территориях Ростовской области.

В одном городе и четырех районах Дона уничтожили и подавили БПЛА (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше