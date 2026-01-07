В Ростовской области с начала 2026 года в ДТП погибли 10 человек

В Ростовской области за первые шесть дней 2026 года в дорожных авариях погибли 10 человек, еще более 20 получили травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным полиции, сотрудники ГАИ пресекли более 2700 нарушений ПДД. В том числе составили более 80 материалов за нетрезвое вождение, более 90 — за управление без прав, 170 — за нарушение правил перевозки детей.
В МВД напомнили водителям, что в период ухудшения погоды важно снижать скорость, не садиться за руль после алкоголя и пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.
