Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на острове Татышев открылась резиденция Деда Мороза

В Красноярске 7 января в Татышев-парке открылась резиденция Деда Мороза.

Источник: Freepik

В пресс-службе парка пояснили, что резиденция находится рядом с детской площадкой Маленький Татышев. Она будет работать 7, 8, 9, 10 и 11 января с 11:00 до 20:00.

Мероприятие является бесплатным. Ранее в дирекции парка отметили, что Дед Мороз всегда очень радуется, когда юные гости готовят для него стихотворение и позируют для совместного фото на память.

Также маленьких гостей ждут развлечения с эльфами, катания с дружелюбными хаски и игры на мини-катке.

Напомним, в 2022 году, когда резиденция работала первый раз, произошел серьезный скандал из-за того, что некоторые красноярцы пытались попасть к Деду Морозу после окончания работы локации.