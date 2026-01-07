В Красноярске на острове Татышев открылась резиденция Деда Мороза

В пресс-службе парка пояснили, что резиденция находится рядом с детской площадкой Маленький Татышев. Она будет работать 7, 8, 9, 10 и 11 января с 11:00 до 20:00.
Мероприятие является бесплатным. Ранее в дирекции парка отметили, что Дед Мороз всегда очень радуется, когда юные гости готовят для него стихотворение и позируют для совместного фото на память.
Также маленьких гостей ждут развлечения с эльфами, катания с дружелюбными хаски и игры на мини-катке.
Напомним, в 2022 году, когда резиденция работала первый раз, произошел серьезный скандал из-за того, что некоторые красноярцы пытались попасть к Деду Морозу после окончания работы локации.