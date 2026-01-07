Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков подарил мягкие игрушки хоккейных клубов, шлем и перчатки 13-летнему Макару из Новосибирска в рамках всероссийской акции «Елка желаний».
Перед Новым годом министр снял с елки шарики с мечтами двух мальчиков и одной девочки. Макар, чье желание глава МЧС исполнил вторым, загадал мягкую игрушку хоккейного клуба.
Сотрудники МЧС России отвезли мальчика на пожарном автомобиле на матч его любимой хоккейной команды «Сибирь» в новой «Сибирь-Арене» в Новосибирске. После игры школьника пригласили в раздевалку к хоккеистам, где капитан команды Сергей Широков подарил ему фирменные игрушки и атрибутику клуба, а остальные игроки оставили автографы и поблагодарили за поддержку. Нападающий «Сибири» канадец Тейлор Бек также подарил мальчику свою клюшку с долгожданным автографом.
Затем Макар прибыл в Москву, где посетил Государственный музей спорта и каток на Красной площади, на котором прошел международный хоккейный турнир, посвященный 35-летию МЧС России.
Куренков пригласил Макара поучаствовать в открытии турнира, а затем вручил ему подарки: хоккейные шлем, перчатки, мягкие игрушки — символы хоккейных клубов КХЛ, а также другие памятные сувениры.
Глава МЧС РФ поздравил мальчика и его маму и пожелал осуществления в Новом году самых заветных желаний.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.