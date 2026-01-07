Глава МЧС России подарил 13-летнему Макару мягкие игрушки хоккейных клубов

Сотрудники МЧС России отвезли мальчика на пожарном автомобиле на матч его любимой хоккейной команды «Сибирь» в новой «Сибирь-Арене» в Новосибирске. После игры школьника пригласили в раздевалку к хоккеистам, где капитан команды Сергей Широков подарил ему фирменные игрушки и атрибутику клуба, а остальные игроки оставили автографы и поблагодарили за поддержку. Нападающий «Сибири» канадец Тейлор Бек также подарил мальчику свою клюшку с долгожданным автографом.