В Казани из-за снегопадов школьников могут перевести на дистанционное обучение

В Казани школьников могут перенести на дистанционное обучение. Причиной стали снегопады, которые обрушились на Татарстан в начале января и пока не планирует отступать. В ближайшие дни на республику, по данным синоптиков, вновь обрушится метель.
Как рассказали в Министерстве образования столицы татарстана, пока окончательное решение не принято. В ведомстве сообщили, что будут следить за ситуацией с погодой и принимать решение исходя из погодных условий. При этом, школьников и их родителей заранее проинформирую о вводимых изменениях.