Электроснабжение Туапсинского района полностью восстановлено после снегопадов

Энергетики завершили основные восстановительные работы в Туапсинском муниципальном округе, полностью обеспечив жителей электроэнергией. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
На данный момент специалисты в Туапсинском районе занимаются лишь выполнением локальных заявок от отдельных потребителей. В то же время в Апшеронском районе ликвидация последствий непогоды еще не завершена, сообщили в оперштабе Кубани.
За сутки электроснабжение удалось вернуть в жилые дома Апшеронска, Хадыженска, а также Кубанского и Куринского сельских поселений. Тем не менее, без света все еще остаются 175 домовладений в Черниговском и Отдаленном сельских поселениях. В этих районах перебои с электричеством затронули около 700 человек.
Проблемы с энергоснабжением в регионе начались 1 января из-за налипания мокрого снега на провода. После первичного восстановления сети, 5 января повторный сильный снегопад привел к новым отключениям в 10 населенных пунктах Апшеронского района. Работы по подключению оставшихся абонентов ведутся в непрерывном режиме.