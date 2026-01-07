Электроснабжение Туапсинского района полностью восстановлено после снегопадов

За сутки электроснабжение удалось вернуть в жилые дома Апшеронска, Хадыженска, а также Кубанского и Куринского сельских поселений. Тем не менее, без света все еще остаются 175 домовладений в Черниговском и Отдаленном сельских поселениях. В этих районах перебои с электричеством затронули около 700 человек.