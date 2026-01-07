МЧС организовало пункты обогрева у храмов и церквей Петербурга

Спасатели МЧС России стояли на страже здоровья петербуржцев и гостей города на Неве в ночь на Рождество. Сотрудники ведомства развернули пункты обогрева у главных храмов и церквей Северной столицы, в том числе у Казанского собора, где любой желающий мог выпить горячего чая и взбодриться. Температура воздуха ночью опускалась ниже 12 градусов, поэтому замерзнуть было легко.