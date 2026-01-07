МЧС организовало пункты обогрева у храмов и церквей Петербурга

Спасатели МЧС России стояли на страже здоровья петербуржцев и гостей города на Неве в ночь на Рождество. Сотрудники ведомства развернули пункты обогрева у главных храмов и церквей Северной столицы, в том числе у Казанского собора, где любой желающий мог выпить горячего чая и взбодриться. Температура воздуха ночью опускалась ниже 12 градусов, поэтому замерзнуть было легко.
— В культовых учреждениях Петербурга, задействованных в проведении Рождества, сотрудники МЧС организовали дежурство, чтобы часы ожидания у входа в храм не омрачили праздничного настроения прихожан. Всех угощали горячим чаем из полевой кухни. Все прошло без происшествий, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Добавим, что «КП-Петербург» побывала на Рождественской службе в Казанском соборе, где был митрополит Варсонофий и первые лица города.