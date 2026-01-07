В Волгограде новая дорога связала микрорайон с парками поймы Царицы

В Волгограде завершили строительство важной дороги в Ворошиловском районе. Новый двухполосный участок соединил улицу КИМ с активно развивающейся поймой реки Царицы. Это значительно улучшило транспортную доступность для жителей целого микрорайона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Новая дорога протяженностью больше километра связала улицы КИМ, Серпуховскую и Симбирскую, обеспечив удобный выезд в популярную зону отдыха. При строительстве специалисты возвели мощную подпорную стену для защиты склонов, установили шумозащитные экраны и камеры видеонаблюдения. Вдоль дороги благоустроили территорию и оборудовали поливочный водопровод.
Главное, что завершение проекта открывает возможности для третьего этапа благоустройства поймы Царицы. Ранее заброшенную территорию начали осваивать в 2016 году. Здесь уже появились музей «Россия — моя история» и несколько парков, включая «Раздолье». Теперь на площади почти 44 гектара планируют построить технопарк, аквапарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и новые зоны отдыха.