В Волгограде новая дорога связала микрорайон с парками поймы Царицы

Главное, что завершение проекта открывает возможности для третьего этапа благоустройства поймы Царицы. Ранее заброшенную территорию начали осваивать в 2016 году. Здесь уже появились музей «Россия — моя история» и несколько парков, включая «Раздолье». Теперь на площади почти 44 гектара планируют построить технопарк, аквапарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и новые зоны отдыха.