Чекунков исполнил мечту мальчика из Нового Уренгоя с «Елки желаний»

Чекунков исполнил мечту 7-летнего Сережи побывать в музее «Экспериментариум».

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 7 янв — РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков исполнил мечту 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя в рамках акции «Ёлка желаний» и подарил билет в московский музей занимательных наук «Экспериментариум», сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ранее Чекунков в рамках акции «Елка желаний» снял с елки три шара-открытки. В одном из них оказалось желание 7-летнего Серёжи из Нового Уренгоя побывать в музее «Экспериментариум» в Москве.

«Я знаю, что ты очень умный мальчик и увлекаешься технологиями… Уверен, что ты что-нибудь очень классное изобретешь», — сказал Чекунков мальчику во время экскурсии в «Экспериментариуме».

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

