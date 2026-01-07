Лавров исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний»

Лавров исполнил мечты трёх ребят — восьмилетнего Александра, который мечтал о глобусе, шестилетнего Андрея, мечтавшего о школьном рюкзаке, и тринадцатилетней Евангелины, которая хотела встретиться с самим министром иностранных дел и даже смогла записать интервью. Евангелина спросила про карьеру, изучение иностранных языков, а также на какие хобби у главы МИД не хватает времени ввиду загруженного графика.