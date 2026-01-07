Ричмонд
Лавров исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний»

Лавров исполнил мечты детей из Москвы и Подмосковья в рамках «Елки желаний».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил новогодние мечты детей из Москвы о глобусе и школьном рюкзаке, а также мечту девочки из Подмосковья о встрече с министром.

Лавров исполнил мечты трёх ребят — восьмилетнего Александра, который мечтал о глобусе, шестилетнего Андрея, мечтавшего о школьном рюкзаке, и тринадцатилетней Евангелины, которая хотела встретиться с самим министром иностранных дел и даже смогла записать интервью. Евангелина спросила про карьеру, изучение иностранных языков, а также на какие хобби у главы МИД не хватает времени ввиду загруженного графика.

Кроме того, министр передал Александру и Андрею подписанные новогодние открытки с пожеланиями и ежедневники.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

