В Усть-Илимском районе введено ограничение движения из-за погоды

Ограничение ввели для фур и автобусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе с 13:30 7 января на участке с 70-го по 245-й километр региональной дороги «Братск — Усть-Илимск» введено ограничение движения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Ограничения действуют для движения большегрузных транспортных средств и автобусов.

— О восстановлении движения транспортных средств будет сообщено дополнительно, — поделились дорожные полицейские.

Госавтоинспекторы рекомендуют всем водителям по возможности воздержаться от поездок по данному участку. Тем, кому выезд необходим, следует строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать сложные дорожные и погодные условия.

Дорожное движение восстановили в 15:20 7 января.