В Усть-Илимском районе введено ограничение движения из-за погоды

В Усть-Илимском районе с 13:30 7 января на участке с 70-го по 245-й километр региональной дороги «Братск — Усть-Илимск» введено ограничение движения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Ограничения действуют для движения большегрузных транспортных средств и автобусов.