Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летних братьев Павла и Романа Фаршатовых из Свердловской области в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчики загадали побывать в Главном храме Вооруженных сил России. Братья Фаршатовы — настоящие патриоты, они следят за ситуацией в стране, переживают за солдат и захотели поставить свечки за бойцов СВО.
В главном храме Вооруженных сил России Павлу и Роману провели молебен и экскурсию. Ребята поставили свечи за героев-участников СВО к двум иконам — «Собору покровителей воинства Российского» и «Спасу Нерукотворному» — главной иконе храма, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.