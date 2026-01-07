Ричмонд
Чернышенко исполнил мечту братьев побывать в Главном храме ВС России

Чернышенко исполнил мечту братьев Фаршатовых побывать в Главном храме ВС России.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 15-летних братьев Павла и Романа Фаршатовых из Свердловской области в рамках акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе правительства.

Мальчики загадали побывать в Главном храме Вооруженных сил России. Братья Фаршатовы — настоящие патриоты, они следят за ситуацией в стране, переживают за солдат и захотели поставить свечки за бойцов СВО.

В главном храме Вооруженных сил России Павлу и Роману провели молебен и экскурсию. Ребята поставили свечи за героев-участников СВО к двум иконам — «Собору покровителей воинства Российского» и «Спасу Нерукотворному» — главной иконе храма, подаренной президентом РФ Владимиром Путиным.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» — это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус федерального.

