Никитин исполнил заветное желание мальчика из Новгородской области

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогоднее заветное желание 7-летнего Степана из деревни Тини Новгородской области, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мальчик мечтал побывать в Большом Московском цирке. Министр осуществил мечту ребенка, Степан вместе с мамой посетил Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Ребенок не мог оторвать взгляда от манежа, где развернулось настоящее сказочное представление.
Кроме этого, ребенок вместе с мамой побывал с экскурсией и в министерстве транспорта России, где смог узнать о становлении транспортной отрасли нашей страны.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.