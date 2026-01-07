Кадастровое агентство: геоданные границ 95% белорусских садоводческих товариществ и дачных кооперативов внесены в реестр — что это значит

Так, в садоводческом товариществе правление и дачники организуют вывоз мусора, очистку дачных улиц от снега, а в населенных пунктах это забота местных властей. В садоводческом товариществе зарегистрироваться по месту жительства нельзя, регистрация возможна только по месту пребывания, существует разница и в целевом использовании земли, и в площади участков, и в написании адреса дома.