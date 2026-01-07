Ричмонд
Кадастровое агентство: геоданные границ 95% белорусских садоводческих товариществ и дачных кооперативов внесены в реестр — что это значит

Кадастровое агентство сообщило о внесении в реестр границ дач в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год Национальное кадровое агентство внесло подавляющее большинство геоданных границ белорусских садоводческих товариществ и дачных кооперативов в кадастр. До 2025 года только 17% из них имели пространственные данные, теперь таких 95%.

В Национальном кадастровом агентстве отметили, что границы — это не формальность, эти данные имеют конкретное практическое значение особенно в случаях, когда садоводческое товарищество, дачный кооператив граничат с населенным пунктом.

Так, в садоводческом товариществе правление и дачники организуют вывоз мусора, очистку дачных улиц от снега, а в населенных пунктах это забота местных властей. В садоводческом товариществе зарегистрироваться по месту жительства нельзя, регистрация возможна только по месту пребывания, существует разница и в целевом использовании земли, и в площади участков, и в написании адреса дома.

Геоданные доступны бесплатно на публичной кадастровой карте Беларуси в слое «Элементы внутреннего адреса»: map.nca.by.

Кстати, больше всего садоводческих товариществ и дачных кооперативов в Беларуси в Минской и Гомельской областях — 841 и 797 соответственно. На третьем месте Брестская область — 660. Четвертое место делят Витебская, Гродненская и Могилевская, там от 309 до 396 СТ и дачных кооперативов.

А между тем, БЖД сообщила, что поезд Санкт-Петербург — Брест остановлен в Витебской области.

А МАРТ раскрыто, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары».