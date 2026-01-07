Ричмонд
Мантуров исполнил новогоднее желание девочки из Архангельска

Мантуров исполнил мечту 8-летней Даши посетить родину Деда Мороза Великий Устюг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров исполнил желание 8-летней Дарьи Мялкиной из Архангельска, организовав для девочки и ее матери Татьяны Николаевны путешествие на родину волшебника Деда Мороза — в Великий Устюг.

Девочка побывала в настоящей швейной мастерской Деда Мороза и посетила его Городскую Резиденцию. На почте Деда Мороза Даша своими глазами увидела, сколько писем приходит из разных уголков России и узнала, как правильно заполнить конверт, чтобы письмо было точно доставлено сказочному адресату.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

