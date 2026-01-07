Пять суток за нож в подъезде: достаточно ли такого наказания?

Напомним, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ходил по лестничной площадке с холодным оружием и стучал в дверь квартиры к своему соседу. Для людей, оказавшихся по ту сторону двери, очевидно, что происходящее выглядело как вполне реальная угроза жизни и здоровью.
Следствие квалифицировало произошедшее как административное правонарушение. Сам нарушитель оправдался, что он не гулял по этажам, а просто пошёл к соседу, чтобы разобраться, зачем тот якобы незаконно подключился к его счётчику и установил камеру. По его словам, нож был нужен для того, чтобы отрезать провода, а человеку он бы ничего не сделал. Правда, почему он решил заняться этим в два часа ночи, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения, он так и не объяснил. Также почему-то следствие не упомянуло, что на видео присутствовал и второй мужчина.
В итоге — пять суток ареста, и на этом история формально считается исчерпанной. И здесь неизбежно возникает вопрос: достаточно ли такого наказания в ситуации, когда речь идёт о потенциальной угрозе жизни и здоровью людей?
Подъезд — это не пустырь и не безлюдная улица. Там живут семьи, дети, пожилые люди. Человек с ножом в таком пространстве — это уже не просто «хулиган», а реальный источник опасности. И здесь пятидневное пребывание в спецприёмнике выглядит скорее формальностью, чем реальным превентивным наказанием.
Общество регулярно слышит от правоохранительных органов о важности профилактики и предупреждения преступлений. Но насколько эффективна такая профилактика, если за разгуливание с ножом в жилом доме человек фактически получает короткий «тайм-аут», после которого спокойно возвращается домой?
Хорошо, что инцидент не закончился трагедией. Но во многом — просто повезло. Пять суток, это, конечно, тоже наказание. Но достаточно ли оно, чтобы в следующий раз человек подумал, прежде чем брать нож и идти «гулять» по подъезду?