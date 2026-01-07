Пять суток за нож в подъезде: достаточно ли такого наказания?

Следствие квалифицировало произошедшее как административное правонарушение. Сам нарушитель оправдался, что он не гулял по этажам, а просто пошёл к соседу, чтобы разобраться, зачем тот якобы незаконно подключился к его счётчику и установил камеру. По его словам, нож был нужен для того, чтобы отрезать провода, а человеку он бы ничего не сделал. Правда, почему он решил заняться этим в два часа ночи, да ещё и в состоянии алкогольного опьянения, он так и не объяснил. Также почему-то следствие не упомянуло, что на видео присутствовал и второй мужчина.