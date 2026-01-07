Ричмонд
В Ростовской области из-за пьяных водителей в 2025 году погибли 73 человека

Более 5300 пьяных водителей остановили на дорогах Ростовской области за 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2025 году по вине нетрезвых водителей погибли 73 человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Всего за год зарегистрировали 175 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 186 человек получили травмы, — уточнили в ведомстве.

В ГАИ уточнили, что сотрудники ДПС за 2025 год пресекли более 5300 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Из них 2325 случаев оформили по статье за управление в нетрезвом виде, еще 3011 — за отказ от медосвидетельствования.

Госавтоинспекция Ростовской области напомнила, что нетрезвое вождение напрямую повышает риск тяжелых последствий на дороге, и призвала водителей соблюдать ПДД и не садиться за руль после алкоголя.

