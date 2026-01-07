Омичи выиграли более 41 миллиона рублей в новогоднем лотерейном тираже

В акции «Новогодний миллиард» от государственной лотереи «Столото» выигрышными на территории Омской области стали 199 879 билетов. Общая сумма выигрыша омичей составила 41 408 666 рублей.
Всего по итогам акции «Новогодний миллиард» выигрышными стали 14 748 754 билета с разыгранной суммой 4 247 063 723 рубля. Помимо трех мультимиллионеров из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей, поделивших поровну приз в размере 1 миллиард рублей, в стране появились обладатель приза в 100 миллионов рублей — он проживает в Липецкой области, и еще 98 лотерейных миллионеров из самых разных уголков страны.
В целом рейтинг ТОП-10 регионов по общей сумме новогодних выигрышей выглядит так:
— Свердловская область: 448 972 745 рублей;
— Новосибирская область: 404 455 245 рублей;
— Тюменская область: 390 941 654 рубля;
— Московская область: 361 797 360 рублей;
— город Москва: 260 102 016 рублей;
— Краснодарский край: 168 381 033 рубля;
— Липецкая область: 120 225 487 рублей;
— город Санкт-Петербург: 100 298 459 рублей;
— Республика Башкортостан: 89 954 292 рубля;
— Ленинградская область: 85 236 996 рублей.