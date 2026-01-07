Омичи выиграли более 41 миллиона рублей в новогоднем лотерейном тираже

Всего по итогам акции «Новогодний миллиард» выигрышными стали 14 748 754 билета с разыгранной суммой 4 247 063 723 рубля. Помимо трех мультимиллионеров из Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей, поделивших поровну приз в размере 1 миллиард рублей, в стране появились обладатель приза в 100 миллионов рублей — он проживает в Липецкой области, и еще 98 лотерейных миллионеров из самых разных уголков страны.