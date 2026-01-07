Власти России с 2026 года будут отслеживать экономическое положение пенсионеров

На основе полученных данных должны быть выработаны «предложения, направленные на устойчивое улучшение качества жизни пожилых граждан в России», — говорится в документе. Первый доклад планируется подготовить уже в 2026, затем его будут делать раз в два года: в 2028 и 2030 годах. Заказчиком работ выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, исполнителем будет Высшая школа экономики. О подробностях, как будут изучать положение пенсионеров, пока не сообщается.