Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти России с 2026 года будут отслеживать экономическое положение пенсионеров

Российские власти с этого года будут регулярно анализировать социально-экономическое положение пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный план.

Источник: ЕАН

На основе полученных данных должны быть выработаны «предложения, направленные на устойчивое улучшение качества жизни пожилых граждан в России», — говорится в документе. Первый доклад планируется подготовить уже в 2026, затем его будут делать раз в два года: в 2028 и 2030 годах. Заказчиком работ выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, исполнителем будет Высшая школа экономики. О подробностях, как будут изучать положение пенсионеров, пока не сообщается.

Ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР выступили с инициативой повысить надбавку к пенсии после достижения 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда.

ЕАН рассказывал, как увеличить размер страховой пенсии по старости. Это возможно, если не оформлять ее сразу после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная выплата увеличивается в 2,11 раза.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше