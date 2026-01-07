Власти России с 2026 года будут отслеживать экономическое положение пенсионеров

На основе полученных данных должны быть выработаны «предложения, направленные на устойчивое улучшение качества жизни пожилых граждан в России», — говорится в документе. Первый доклад планируется подготовить уже в 2026, затем его будут делать раз в два года: в 2028 и 2030 годах. Заказчиком работ выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, исполнителем будет Высшая школа экономики. О подробностях, как будут изучать положение пенсионеров, пока не сообщается.
Ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР выступили с инициативой повысить надбавку к пенсии после достижения 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда.
ЕАН рассказывал, как увеличить размер страховой пенсии по старости. Это возможно, если не оформлять ее сразу после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная выплата увеличивается в 2,11 раза.