Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярских спортсменов сквозь метель провожали инспекторы ГАИ

Благодаря их слаженным действиям в условиях снегопада и пурги, дети благополучно и вовремя добрались до вокзала.

Источник: Аргументы и факты

Красноярские юные атлеты, возвращавшиеся домой после соревнований в Томске, попали в сильную метель. Путь на автобусе до железнодорожного вокзала в Юрге был под угрозой срыва, сообщили в госавтоинспекции.

Узнав о перевозке детей в таких условиях, сотрудники томской Госавтоинспекции приняли решение сопровождать автобус. На границе областей эстафету переняли инспекторы ГИБДД из Кузбасса.

Благодаря их слаженным действиям в условиях снегопада и пурги, дети благополучно и вовремя добрались до вокзала и смогли сесть на поезд. Спортсмены и их тренеры поблагодарили автоинспекторов за помощь и профессионализм.