Красноярских спортсменов сквозь метель провожали инспекторы ГАИ

Красноярские юные атлеты, возвращавшиеся домой после соревнований в Томске, попали в сильную метель. Путь на автобусе до железнодорожного вокзала в Юрге был под угрозой срыва, сообщили в госавтоинспекции.
Узнав о перевозке детей в таких условиях, сотрудники томской Госавтоинспекции приняли решение сопровождать автобус. На границе областей эстафету переняли инспекторы ГИБДД из Кузбасса.
Благодаря их слаженным действиям в условиях снегопада и пурги, дети благополучно и вовремя добрались до вокзала и смогли сесть на поезд. Спортсмены и их тренеры поблагодарили автоинспекторов за помощь и профессионализм.