На северо-западе КНР обнаружили комплекс гробниц возрастом 3 тыс. лет

Предполагается, что одна из упомянутых гробниц принадлежит покойному главе поселения, рядом с которым похоронена его супруга. Эти могилы, как отмечается, расположены упорядочено, что отражает специфику «родовых захоронений» и «централизованной системы общественных кладбищ».