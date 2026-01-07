В России запретили оборот детских сухих смесей Nestle

По данным ведомства, под ограничение попали сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухая смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, Nestogen Комфорт, «Алфаре Амино» с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.
«Причина — возможное наличие токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — уточнили в краевом Роспотребнадзоре.
Специалисты добавили, что данные смеси не подлежат обязательной маркировке в России. Поэтому потребителям необходимо учитывать эту информацию при выборе продукции.