В России запретили оборот детских сухих смесей Nestle

«Причина — возможное наличие токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — уточнили в краевом Роспотребнадзоре.