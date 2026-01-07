Циклон на юге Беларуси стал темой доклада главе государства

Крупко доложил о работе по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры региона, расчистке улиц и транспортных магистралей от снега.
Президент поинтересовался, нужно ли в связи со сложными погодными условиями — сильными снегопадами и надвигающимся циклоном — оказать Гомельской области ту или иную помощь.
Также глава государства был проинформирован о том, как выполняются его получения по итогам совещания в Витебске, где обсуждалась работа организаций АПК.
В связи со сложными погодными условиями — сильными снегопадами в Гомельской области — в минувший вторник был введен специальный план «Погода. Снежные заносы».
Гомельский облисполком сообщил, что губернатор Крупко провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждалась работа оперативных служб в связи с прогнозом об усилении снегопадов и понижении температуры.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается увеличение снежного покрова выше 20 см. Прогнозируется, что южный циклон, который идет с территории Польши, 8 января принесет сильные снегопады и сильный ветер.