Циклон на юге Беларуси стал темой доклада главе государства

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Ситуация с обильными снегопадами и надвигающийся на юго-запад Беларуси циклон стала главной темой доклада председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко главе государства, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Крупко доложил о работе по обеспечению устойчивого функционирования инфраструктуры региона, расчистке улиц и транспортных магистралей от снега.

Президент поинтересовался, нужно ли в связи со сложными погодными условиями — сильными снегопадами и надвигающимся циклоном — оказать Гомельской области ту или иную помощь.

Также глава государства был проинформирован о том, как выполняются его получения по итогам совещания в Витебске, где обсуждалась работа организаций АПК.

В связи со сложными погодными условиями — сильными снегопадами в Гомельской области — в минувший вторник был введен специальный план «Погода. Снежные заносы».

Гомельский облисполком сообщил, что губернатор Крупко провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждалась работа оперативных служб в связи с прогнозом об усилении снегопадов и понижении температуры.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается увеличение снежного покрова выше 20 см. Прогнозируется, что южный циклон, который идет с территории Польши, 8 января принесет сильные снегопады и сильный ветер.