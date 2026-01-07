Глава Самары Носков поздравил жителей с Рождеством Христовым

Глава Самары Иван Носков поздравил жителей с Рождеством Христовым. Он отметил, что этот светлый праздник объединяет, очищает мысли, наполняет душу радостью, надеждой на лучшее и верой в торжество добра и справедливости.
«Я встретил Рождество в Софийском Соборе, а день проведу со своей семьей. Желаю всем сохранить светлые чувства рождественского утра на весь год. Пусть ваши дома наполнятся радостью и добром, душа — гармонией, а сердце — верой в лучшее», — написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам главы города, в этот праздник особенно остро чувствуется, насколько в жизни важна семья и близкие люди. Он уверен, что взаимное уважение, поддержка, любовь и теплые доверительные отношения делают людей добрее и дают силы для любых свершений.
Напомним, в Самаре в ночь с 6 на 7 января православные верующие встретили светлый праздник Рождества Христова. Главное богослужение по традиции прошло в Софийском соборе.