Мост у Телецентра в Омске совсем закроют для пешеходов

"Это необходимо для того, чтобы подрядчик выполнил запланированные технические мероприятия по переводу трафика транспорта на другую сторону моста.
Уже завтра, 8 января, с 7:00 часов заработает новая схема организации дорожного движения", — говорится в сообщении Сергея Шелеста.
Как сообщалось ранее, уже с 20 часов 7 января на мосту будет остановлена работа светофоров, а для проезда будут доступны по одной крайней полосе в каждую сторону.
После перевода движения на другую сторону для проезда снова будут доступны три полосы, одна из которых — с реверсивным движением по расписанию. Однако для пешеходов мост теперь будет полностью закрыт.
Напомним, капитальный ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ начался в ноябре 2024 года. Завершить работы на мосту у Телецентра планируется до конца октября 2026 года.