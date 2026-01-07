Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост у Телецентра в Омске совсем закроют для пешеходов

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил, что с 22 часов среды, 7 января 2026 года, будет полностью закрыто движение по мосту у Телецентра. Как отметил градоначальник, движение для омских водителей возобновят следующим утром уже по другой стороне моста.

Источник: SuperOmsk.ru

"Это необходимо для того, чтобы подрядчик выполнил запланированные технические мероприятия по переводу трафика транспорта на другую сторону моста.

Уже завтра, 8 января, с 7:00 часов заработает новая схема организации дорожного движения", — говорится в сообщении Сергея Шелеста.

Как сообщалось ранее, уже с 20 часов 7 января на мосту будет остановлена работа светофоров, а для проезда будут доступны по одной крайней полосе в каждую сторону.

После перевода движения на другую сторону для проезда снова будут доступны три полосы, одна из которых — с реверсивным движением по расписанию. Однако для пешеходов мост теперь будет полностью закрыт.

Напомним, капитальный ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ начался в ноябре 2024 года. Завершить работы на мосту у Телецентра планируется до конца октября 2026 года.