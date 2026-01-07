В Хабаровском крае из-за циклона перекроют движение парома по Татарскому проливу

Из-за мощного циклона, который обрушится на Татарский пролив, движение через паромную переправу «Ванино — Холмск» будет временно остановлено. Ожидается, что переправа закроется в ночь на 8 января. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным метеопрогноза, возобновить работу паромной линии планируется во второй половине того же дня. Такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей судов, так как в регион накроют шторм и опасные для навигации атмосферные условия.
Власти и оператор участка призывают граждан следить за актуальной информацией об изменении расписания и корректировать свои планы с учетом объявленных ограничений.